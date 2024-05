No mundo digitalizado de hoje, as redes sociais desempenham um papel significativo na maneira como as pessoas pesquisam, interagem e tomam decisões.

No entanto, quando se trata de escolher um profissional como um cirurgião plástico, a conveniência das redes sociais pode vir com uma série de riscos.

Atração instantânea vs Avaliação completa

As redes sociais muitas vezes são usadas como plataformas para promover serviços e exibir resultados visuais impressionantes. No entanto, a atratividade instantânea de fotos e vídeos pode obscurecer a necessidade de uma avaliação completa e abrangente do cirurgião e de sua prática.

É crucial lembrar que uma imagem perfeita nas redes sociais nem sempre reflete a experiência, a habilidade e as credenciais reais do profissional.

Falta de transparência e autenticidade

Nas redes sociais, é fácil criar uma imagem idealizada e mascarar informações importantes. Alguns profissionais podem exibir apenas os resultados mais impressionantes, deixando de fora os casos menos bem-sucedidos ou os riscos associados aos procedimentos.

Além disso, pode ser difícil determinar a autenticidade das avaliações e dos testemunhos de pacientes, com a possibilidade de manipulação e falsificação.

Riscos para a segurança e saúde do paciente

Escolher um cirurgião com base unicamente em sua presença nas redes sociais pode resultar em sérios riscos para a segurança e para a saúde do paciente.

Profissionais não qualificados ou inexperientes podem oferecer procedimentos a preços atrativos, mas sem os conhecimentos necessários para realizar cirurgias de forma segura e eficaz.

Isso pode levar a resultados estéticos insatisfatórios, complicações médicas e até mesmo danos permanentes.

Como fazer uma escolha segura e informada

Para evitar os riscos associados à escolha de um cirurgião pelas redes sociais, é essencial adotar uma abordagem cuidadosa e criteriosa.

Aqui estão algumas dicas para fazer uma escolha segura e informada:

Pesquisa extensa Além das redes sociais, pesquise sobre o cirurgião em sites confiáveis, verifique suas credenciais, sua experiência, seu histórico de procedimentos e suas certificações.

Além das redes sociais, pesquise sobre o cirurgião em sites confiáveis, verifique suas credenciais, sua experiência, seu histórico de procedimentos e suas certificações. Consultas pessoais Agende consultas pessoais com os cirurgiões que você está considerando. Durante a consulta, discuta suas preocupações, faça perguntas detalhadas e avalie a comunicação e o nível de conforto com o profissional.

Agende consultas pessoais com os cirurgiões que você está considerando. Durante a consulta, discuta suas preocupações, faça perguntas detalhadas e avalie a comunicação e o nível de conforto com o profissional. Referências e recomendações Peça referências e recomendações a amigos, familiares ou profissionais de saúde confiáveis que possam ter experiência com o cirurgião em questão.

Peça referências e recomendações a amigos, familiares ou profissionais de saúde confiáveis que possam ter experiência com o cirurgião em questão. Verificação de credenciais Certifique-se de que o cirurgião seja certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e esteja registrado no Conselho Federal de Medicina (CFM).

Certifique-se de que o cirurgião seja certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e esteja registrado no Conselho Federal de Medicina (CFM). Transparência e honestidade Escolha um cirurgião que seja transparente e honesto sobre os procedimentos, riscos e expectativas realistas. Evite profissionais que prometem resultados exagerados ou ofereçam procedimentos a preços muito baixos.

Embora as redes sociais possam oferecer acesso conveniente a uma variedade de informações e recursos, é importante ter cautela ao escolher um profissional cirúrgico por meio dessas plataformas. Priorize uma pesquisa extensa, consultas pessoais e referências confiáveis para garantir uma escolha segura, informada e que priorize sua saúde e segurança.

Lembre-se sempre de que a qualidade e a segurança dos resultados cirúrgicos devem ser prioridades máximas ao considerar qualquer procedimento estético.

Fonte: Dr. Alexandre Kataoka, Cirurgião Plástico. Perito concursado da Secretaria da Justiça de São Paulo – Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Diretor Adjunto do DEPRO – órgão fiscalizador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Consultor Jurídico da SBCP-SP. Representante da SBCP no CODAME/CFM. Membro Efetivo da Câmara Técnica em cirurgia plástica – CFM. Conselheiro Responsável da Câmara Técnica do Cremesp. Coordenador da Comunicação do Cremesp.