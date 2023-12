Encerrando 2023, a HypeAuditor, ferramenta analítica de marketing de influencers,

conduziu uma pesquisa para identificar os brasileiros que mais se destacaram no Instagram ao longo do ano.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Os resultados revelam uma diversidade de personalidades que conquistaram não apenas seguidores, mas também uma influência significativa em suas respectivas áreas. Abaixo, destacamos os top-10 influencers que mais cresceram:

Conta Seguidores ganhos em 2023 Total de seguidores Taxa de engajamento 1 hytalosantos 9,010,838 12,768,777 9.502 2 vobahianaoficial 8,258,320 10,088,238 0.001 3 anacastelacantora 8,155,320 12,108,728 0.557 4 naldobenny 7,817,203 19,049,335 0.168 5 brunabiancardi 7,434,332 9,389,389 4.56 6 mccabelinho 6,670,926 13,960,052 4.542 7 melissamelmaia 6,545,522 22,919,100 0.464 8 keyalves 6,412,670 13,332,003 5.374 9 mcdaniell 6,102,371 15,181,339 8.185 10 marcelotwelve 6,057,760 66,206,958 0.27

O influencer que mais cresceu em 2023 no Instagram é o famoso Hytalo Santos, conhecido por suas habilidades excepcionais no mundo do parkour. Hytalo Santos conquistou a atenção de milhões com sua destemida abordagem aos desafios físicos e tornou-se uma inspiração para os amantes de esportes extremos.

A conta Vobahia Oficial, que ganhou destaque por sua conexão única com a cultura e tradições baianas, ficou em segundo lugar, após ganhar 8,2 milhões de seguidores em 2023.

A boiadeira Ana Castela, que tornou-se uma sensação musical nas redes sociais, ficou um pouco atrás com 8,1 milhões de seguidores novos .

Cantor, compositor e influencer Naldo Benny está em quarto lugar com 7,8 milhões de seguidores novos, e a Brunna Biancardi, influencer de moda e estilo de vida, que compartilha sua paixão pela moda, beleza e viagens, encerra a top-5 com 7,4 milhões de seguidores novos.

Sobre HypeAuditor:

Criado em 2018, HypeAuditor é líder em análise transparente de marketing de influenciadores, livre de fraudes e baseado em inteligência artificial. Sua plataforma inclui análises para Instagram, TikTok, YouTube, Twitch e Twitter, além de um conjunto de ferramentas de descoberta de influencers, gestão de campanhas, análise de mercado e concorrência e relatórios que integram um sistema de detecção avançada de fraude baseada em IA.

A plataforma HypeAuditor tem mais de 500.000 usuários e os principais clientes incluem Dior, GroupM, Influence4You, L’Oréal, Ogilvy, TAKUMI, Traackr e Unilever. Para obter mais informações, visite www.hypeauditor.com/pt.