Sumaré definiu o candidato oficial do bolsonarismo. O vereador Silvio Coltro

foi oficialmente aprovado como pré-candidato a prefeito pelo PL. Ele foi nomeado presidente da sigla no município. Ele foi ‘abençoado’ pela deputada federal Carla Zambelli, que não está tão afinada com o time da família do ex-presidente. Abonou também o nome do vereador o deputado estadual Bruno Zambelli, irmão de Carla.

Depois de passar de 200 mil eleitores, Sumaré vai ter 2o turno pela primeira vez na sua história nas eleições do ano que vem. Os atuais favoritos são o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o nome do PT, vereador Willian Souza.

O Partido Liberal ainda conta com a liderança a nível estadual do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), deputado André do Prado. O PL hoje é um dos maiores partidos do Brasil e tem a liderança política do ex-presidente Jair Bolsonaro.