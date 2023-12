Filha do Didi vira coach e cria polêmica sobre mérito

A filha do Renato Aragão (Didi) começou sua carreira de Coach

falando sobre meritocracia.

Após começar a dar palestras de positividade, Lívian Aragão, filha e herdeira de Renato Aragão (Didi), responde comentário de internauta: “Dinheiro facilita muita coisa. Mas não adianta ter dinheiro e não saber ser feliz”.

Dra. Bumbum lança marca de cosméticos com foco no autocuidado

Quais os cosméticos mais usados pelas celebridades? Foi pensando nisso que a biomédica Mayara Stival, conhecida como Dra. Bumbum, lançou uma marca de produtos de autocuidado em parceria com Bárbara Polli, empresária da beleza.

A BM Beauty CO nasce com a ideia de resgatar a autoestima das mulheres promovendo bem-estar, conforto, toque sensorial e rotina diária.

Para desenvolver os produtos, além de aproveitar a expertise das duas especialistas, a BM Beauty CO se inspirou na rotina de beleza de famosas, considerou as preferências das suas próprias clientes e contou com feedback de influencers especializadas em skincare.

A grande aposta da marca é um iluminador, que pode ser usado no rosto e no corpo, uniformizando os poros da pele e dando um glow especial. A cada 10 famosas, 9 usam o produto, indicado para ocasiões especiais, incluindo ensaios fotográficos.

“É um truque muito legal e prático, o resultado surpreende. A pele ganha vida e brilho, é ideal para quem está sempre aparecendo nas redes sociais ou fazendo fotos. Muitas modelos e influencers usam e abusam desse produto”, garante Mayara. “A fórmula é exclusiva, não mancha e não deixa a pele oleosa”.

O sérum é outro queridinho das famosas e é referência quando se fala em skincare. A Dra. Bumbum criou um gel com textura bem leve que se adapta bem à pele mista e oleosa das brasileiras, que vivem num país tropical e quente. O sérum controla a oleosidade, hidrata e trata sinais de envelhecimento da pele.

“O diferencial é que o sérum também pode ser aplicado em outras partes do corpo, inclusive no bumbum. A formulação foi pensada nisso”, conta a Dra. Bumbum. “Os produtos são coringas, fáceis de usar e com efeitos rápidos. Assim como as famosas, as mulheres querem tudo de alta tecnologia, quase que milagrosos”.

A linha também traz uma espuma de limpeza, que é antiacne e atua na redução da oleosidade com uma fórmula inédita e altos índices de Vitamina C. O produto está disponível em duas versões: com e sem aplicador para facilitar o autocuidado diário.

Um gloss formulado com ácido hialurônico ainda promete ser a sensação em 2024. Além de dar brilho aos lábios, ainda funciona como um preenchedor. “O efeito bocão é imediato”, garante Mayara. “É um produto muito usado pelas famosas na gringa. É fácil de levar, de aplicar e o resultado fica incrível”.

