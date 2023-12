Banda AL9, que viralizou com hit “disse que me ama”, fará show em Americana

A Banda AL9, protagonizada pelos irmãos Mateus e Thiago, responsáveis pelos vocais e instrumentos principais, ganhou destaque com canções como “Chama de Amor”, “Americana” e “Ela Me Ligou”. Essas músicas não apenas se tornaram virais, mas também acumularam milhares de visualizações, cativando um público diversificado.

O show em Americana acontece no salão principal do Clube do Flamengo, às 20h30, dia 20 de janeiro. Sócios não pagam, para os demais, os ingressos custam R$ 30.

