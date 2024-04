As inscrições para participar do World Robot Olympiad (WRO), um dos maiores campeonatos globais de robótica educacional, estão abertas. Estudantes de 8 a 19 anos de todo o país podem participar em equipes de duas a três pessoas, guiadas por um treinador de, no mínimo, 18 anos de idade. As inscrições permanecem abertas até 30 de junho no link: https://wrobr.com.br/equipes.

O evento deve reunir milhares de estudantes na etapa nacional, que acontece em Blumenau (SC) entre 14 e 15 de setembro. Os times com os melhores resultados vão representar o país na edição mundial, na Turquia.

“As expectativas são grandes, contaremos com a presença de aproximadamente 4,5 mil pessoas. É também um marco para a modalidade no Brasil e reforça o potencial que a educação tecnológica traz para o país”, comenta André Brandão Sala, CEO da Robomind, empresa que desenvolve projetos educacionais de robótica com escolas de todo o país e co-organizadora do evento.

A inscrição de cada equipe tem investimento de R$ 1.960,00, o que inclui duas caixas de peças de Lego, utilizadas nos desafios, tapete de lona para montar as missões e um guia de regras para a montagem. Já o acesso de visitantes é totalmente gratuito.

“O evento é segmentado em três modalidades, que são divididas de acordo com a faixa etária das equipes, dificultando as missões e desafios e acompanhando a idade dos participantes. A cada 49 equipes inscritas por modalidade, uma será classificada. Se as inscrições ultrapassarem o número de 49 equipes inscritas, mais de uma equipe poderá ser classificada para a etapa mundial na Turquia. É uma oportunidade incrível de networking para esses estudantes, que terão contato direto com outras pessoas da mesma idade de todo o mundo”, destaca o CEO da Robomind.

Em 2023, duas equipes brasileiras estiveram no campeonato global da WRO, no Panamá. Os estudantes eram de Tubarão (SC) e São Leopoldo (RS).

Paralelo ao evento WRO, no dia 14 de setembro a Robomind realiza ainda a etapa nacional do Robotics Experience, evento próprio que reúne as escolas vencedoras de etapas regionais, que utilizam a metodologia de ensino da instituição.