Ao menos 26 cargos comissionados ligados ao vice-prefeito Henrique do Paraíso

e ao ex-secretário Welington da Farmácia foram demitidos esta segunda-feira da prefeitura de Sumaré.

O NM apurou que foram demitidos 15 cargos ligados a Henrique e 11 de Welington. Wilian teria perdido dois nomes, mas estes voltarão por terem saído ‘por engano’.

O líder do governo Wilian Souza (PT) chegou a ter dois nomes próximos demitidos, mas ele nega ter indicações no governo e segue no time de apoio a Luiz Dalben.

“Não existe indicações do Willian para cargos comissionados da Prefeitura de Sumaré, sendo assim, a informação não procede. A relação com o governo municipal segue sendo amistosa e diplomática e o parlamentar continua sendo líder do governo na Câmara e decidido a disputar a eleição para a Prefeitura no próximo pleito.”

Nos bastidores, o que se comenta é que existe hoje forte pressão para que os pré-candidatos a prefeito da base do time Dalben desistam para apoiar o secretário de Habitação Éder Ruzza Dalben, tio do atual prefeito e aposta da família para a sucessão.

