Instagram, imagens e divulgação na década 2020

Instagram vai dedurar imagens criadas por inteligência artificial

Que a Inteligência Artificial é uma grande ferramenta para inspirar conteúdo, o mercado da comunicação já entendeu. A tecnologia recente ainda não possui uma regra clara sobre sua aplicação e há casos de imagens criadas por IA compartilhadas como se fossem reais nas redes sociais. As ferramentas aprenderam como se criam estas imagens por meio de treinamento e fica complicado para internautas comuns diferenciarem o que real do que é criado do zero.

O volume destas imagens cresceu tanto que a Meta (empresa que faz a gestão do Facebook, Insta e WhatsApp) ligou o sinal amarelo e anunciou a criação de um alerta para que usuários saibam que estão diante uma imagem totalmente artificial no Instagram – por enquanto, a única rede social que vai adotar o sistema:

“A medida de segurança pretende reforçar a proteção dos usuários sobre a origem das imagens. Era esperado que as grandes redes sociais chegassem neste ponto, de criar mecanismos para alertar que existem fotos nos feeds geradas por IA. A ideia é evitar que usuários sejam induzidos ao erro, criando falsas expectativas” explica Ediney Giordani, CCO da KAKOI Comunicação.

Como ficam as agências de comunicação?

A medida vai apontar todas as imagens criadas por IA sempre que um usuário for exposto, um pouco parecido com alerta existente em vídeos com conteúdo violento. Ediney explica que a medida é a primeira com esta preocupação nas redes sociais e as agências precisam ficar atentas:

“Não dá para negar que os resultados são incríveis, mas do ponto de vista comercial pode, sim, entregar algo muito longe do que está sendo anunciado. Por isso a AI precisa ser uma ferramenta, não a solução de alguma campanha ou peça midiática. Ainda tem espaço para criatividade dos profissionais que criam as imagens e, se a tecnologia for usada para inspirar, não vejo problema algum.”

Giordani lembra ainda da questão dos direitos de imagem, que a AI levanta. Muitas fotos utilizam banco de imagens existentes para suas criações, aumentando as chances de que alguma imagem com direitos seja utilizada indevidamente na composição e criar um problema legal.

“Esta possibilidade de infringir direitos de criação somado com o alerta das redes sociais de que a imagem não é uma criação exclusiva criam um pacote perfeito para acabar com qualquer campanha ou ação em rede social”, completa o especialista.

