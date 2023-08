Allianz Parque bate recorde no Tour Experience

A arena multiuso mais moderna da América Latina, oferece experiências exclusivas para os visitantes, como curtir o show de seu artista preferido, experimentar as saborosas gastronomias dos restaurantes Nagairô Sushi, Braza e La Coppa, ou conhecer os serviços da Base Coworking, Barbiere Dell’Arena e Parque Mirante.

Uma das iniciativas mais tradicional e disputada pelos torcedores, é o Tour Experience, onde é possível conhecer cada cantinho da arena, visitando os camarotes, arquibancadas, vestiário, sala de coletiva de imprensa, e até pisar no gramado do Allianz Parque. No mês de julho, o tour bateu o recorde de visitantes, com participação de 20.000 pessoas.

“O Allianz Parque é uma Arena Viva, que proporciona diferentes opções de experiências aos visitantes, todos os dias da semana. O Tour Experience é um sucesso desde 2015, recebendo torcedores em busca de uma experiência interativa e única. No período de férias, a iniciativa ganha ainda mais destaque e se consagra como opção de entretenimento e turismo na cidade”, afirma Claudio Macedo, CEO da WTorre Entretenimento.

O estádio, que é palco de grandes shows e partidas memoráveis, virou também um ponto turístico da cidade de São Paulo. “Desde a sua inauguração, o Allianz Parque é motivo de orgulho aos palmeirenses. A cada ano que passa, o Tour busca trazer ainda mais novidades e curiosidades para aqueles que querem conhecer os bastidores deste estádio tão grandioso em números e experiências. Todos os dias recebemos diferentes grupos para a visitação. A maioria, é claro, é alviverde, mas há também cerca de 30% referentes a torcedores de outros clubes pelo Brasil. “, comenta Álvaro Parisi, CEO da Arena Experience, empresa responsável pelo projeto.

Leia + Sobre o Esporte

Para participar da Experience é necessário adquirir os ingressos na bilheteria oficial ou reservar antecipadamente pelo site Sympla.

SOBRE O ALLIANZ

O Allianz Pq a arena multiuso mais moderna da América Latina, recebendo grandes shows nacionais e internacionais e servindo de casa para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Símbolo do entretenimento na cidade de São Paulo, o empreendimento tem gestão da WTorre Entretenimento, divisão de atuação do Grupo WTorre com foco na gestão de venues e arenas multiuso e criação de conteúdos próprios de live entertainment.