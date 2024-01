Instituto JR Dias abre inscrições para modalidades gratuitas durante 2024

O Instituto Jr Dias anunciou nas redes sociais a abertura das inscrições para a prática de aulas esportivas gratuitas para todas as idades durante o ano de 2024.

A instituição oferece aulas de ginástica para a melhor idade em quatro núcleos, sendo São Luiz, Jardim da Paz e dois núcleos no bairro Antônio Zanaga. Os adultos têm a opção de praticar karatê, jiu-jítsu, muay-thai e funcional, todos no bairro Antônio Zanaga.

As crianças e adolescentes podem escolher entre diversos esportes, entre futebol de campo, futebol society, karatê, jiu-jítsu, muay-thai, ginástica rítmica, ballet e basquete. Zanaga, São Luiz, São Vito, São Roque, Jardim dos Lírios, Jardim da Paz e Santa Maria estão entre os bairros atendidos com núcleos esportivos.

“O Instituto Jr Dias muda a realidade das pessoas e oferece suporte para toda a família. Sejam os jovens que transformam seu tempo ocioso em disciplina, esporte e saúde ou adultos e idosos que podem se exercitar, melhorar seu condicionamento físico e sua saúde. A prática de atividade física é um hábito a ser cultivado no dia a dia das pessoas e ofertar modalidades gratuitas, em vários bairros da cidade de forma simples, acessível e intersetorial torna essa realidade possível e próxima da população. Ficamos muito felizes por mais um ano poder fazer aquilo que amamos, pensando no próximo e no futuro das nossas crianças!”, disse Rafael Oliveira (Beri), presidente da entidade.

As modalidades são gratuitas e recebem alunos de todos os bairros da cidade. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://linktr.ee/institutojrdias2 e demais informações podem ser adquiridas através do WhatsApp da instituição (19) 99233-9313.

