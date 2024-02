Invadiu a casa da ex-mulher e acabou em cana

Um homem que invadiu a casa da ex-mulher acabou detido

por agentes da Guarda Municipal de Americana (Gama) esta terça-feira de Carnaval. O homem de 37 anos descumpriu medida protetiva, no Jardim Boer, em Americana, no final da madrugada.

O registro dos GMs foi feito por volta das 6h40. Os agentes Segantin e Ivanilse receberam solicitação de um condomínio na Rua da Sabedoria.

Mais notícias da cidade e região

Já no local, a vítima informou que ela tinha uma medida protetiva contra o marido. Ela contou que ele tinha invadido seu apartamento por meio do arrombamento de uma janela.

Mas na hora que os GMs chegaram o rapaz já havia deixado o local. Mas os patrulheiros conseguiram deter o homem nas proximidades.

Ele foi encaminhado para a delegacia e o chefe do plantão determinou sua prisão.

Após KellerStocco.com

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP