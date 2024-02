Time Macris deve comandar PP Americana

O Time Macris que deve tocar o PP

em Americana. O grupo ligado ao suplente de deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) saiu na frente na corrida para tocar a legenda na cidade. Em janeiro, a informação era que o partido iria para as mãos do secretário de Habitação Luiz da Rodaben (Cidadania).

Mas fontes ligadas ao comando estadual do PP indicam que o partido deve caminhar junto com o tucano.

O grande nome da chapa do PP na campanha de vereador deve ser o ex-vereador e terceiro colocado nas eleições para prefeito em 2020 Rafael Macris.

Leia + sobre política regional

Rafa se associou ao movimento de direita e ultraconservador MBL e passou a circular com ataques ao presidente Lula. O MBL hoje é mais ligado ao União Brasil, mas em Americana a legenda é comandada pelo time do empresário e pré-candidato a prefeito Ricardo Molina (Republicanos).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP