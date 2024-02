Neste domingo 11/02, o Pernas da Alegria participou

do tradicional bloco de rua do Carnaval de SBO, promovido pela secretaria de cultura de Santa Bárbara d’Oeste – SP. ! 🎉🎊🥁

Foi incrível participar mais uma vez deste evento que faz parte da cultura do povo brasileiro.

Aproximadamente 2 mil pessoas acompanham o Bloco Amigos da Lilica até a Praça Central, onde se juntaram aos demais foliões… #paracegover

Nas imagens temos diversas pessoas com deficiências fantasiadas e com adereços carnavalescos se divertindo à pé e em suas carruagens enfeitadas, dando um exemplo de superação…

No guincho alegórico, tivemos alguns cadeirantes fantasiados, levando em suas mãos pompons e guarda-chuva coloridos. Leia + sobre Famosos, artes e música Agradecemos a @culturadesbo pela confiança @cpcamericana, autistas, síndromes como Down e raras.

Agradecemos a Guarda Civil de Santa Barbara D’Oeste, pela ajuda carinho e compreensão.

