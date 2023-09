Caso Mantovani- Autoridades italianas liberaram o envio das imagens

ao Brasil, da agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e da sua família, no aeroporto de Roma. O episódio ocorreu em 14 de julho enquanto aguardavam voo de volta ao Brasil.

O acusado de agressão, o empresário barbarense Roberto Mantovani Filho, chegou a ser celebrado em meios bolsonaristas da cidade e até foi consultado se poderia sair candidato a prefeito ano que vem na disputa contra o favorito prefeito Rafael Piovezan (MDB).

A solicitação das imagens internas do aeroporto romano foi feita pela Polícia Federal (PF) brasileira, após o ministro do STF prestar queixa à corporação. No inquérito da PF, houve um pedido de cooperação internacional.

Leia + sobre política regional

As imagens deverão servir para que a PF conclua a divergência entre as versões de Moraes e dos três acusados de agredir o magistrado. O empresário Roberto Mantovani Filho; sua esposa, Andreia Munarão; e o genro do casal, o corretor de imóveis Alexandre Zanatta, contaram à PF histórias diferentes sobre o episódio.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP