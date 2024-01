Jantar Solidário serve mais de 3 mil refeições, comemora Instituto JR Dias

Em sua 18ª edição, o Jantar Solidário do Instituto Jr Dias é uma tradição na região do Zanaga. A instituição serviu mais de 3.000 refeições do dia 25 ao dia 30 de dezembro, no Society do Zanaga, localizado na Rua Inglês de Souza, no Jardim Nossa Senhora Aparecida.

As refeições foram distribuídas de forma gratuita com cardápio variado e refrigerante todos os dias. O evento foi aberto à população e todos puderam participar. Entre as refeições, foram servidos Maionese de legumes, Frango assado, Pernil assado, Lagarto fatiado, Canja de galinha, Polenta com carne moída, Carne de panela, Linguiça frita, Salada Verde, Macarronada e Frango ao molho.

“Eu fico muito feliz em ter mais uma edição de casa cheia. Esse ano tivemos um recorde de participação e muito me alegra ver tantas famílias juntas, jantando em uma época tão fraternal”, disse Izabel Dias, idealizadora do evento.

“Há anos eu tenho a honra de participar e acompanhar o Jantar Solidário junto à minha família. No final de ano da nossa família já é tradição realizar esse evento. São mais de 3 mil refeições que foram servidas neste ano, com recorde de público. Esse é um trabalho sério que faz diferença em uma época tão especial quanto essa. Gratidão é a palavra que define tudo o que conseguimos realizar em 2023 e desejamos que 2024 seja ainda maior e melhor!”, disse Juninho Dias, filho de Izabel Dias e vereador de Americana.

