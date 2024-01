Ganhador do Domingão da Sorte, que estava desempregado, diz que prêmio é ‘milagre’

No Domingão da Sorte do dia 10 de dezembro, quem levou R$250 mil para casa foi Erivelto da Silva e mais três sortudos. Juntos, os quatro dividiram o grande prêmio do dia, ficando com R$62.500 mil cada um, é muito dinheiro.

“Estou desempregado, resolvi baixar o aplicativo mas não estava nem acreditando. Comprei pra me divertir e aconteceu esse milagre todo”, contou.

Erivelto é de Vila Velha, Espírito Santo e assim que conheceu o Apcap, o ganhador comprou três cupons e realmente não estava acreditando na sorte, ele até estourou os balões dentro do aplicativo e não conseguiu nenhum prêmio, mal ele sabia que seria o vencedor de um valor tão alto e que o simples fato de garantir seu cupom poderia mudar o destino de sua vida.

“Eu fui pego de surpresa, foi muito emocionante, fiquei feliz da vida. Agora vou conseguir reformar minha casa, aplicar e guardar dinheiro. Eu acredito e agora não paro de comprar”, comemorou.

