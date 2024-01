Não ganhou na Mega da Virada? Veja 4 apps que te ajudam a economizar, investir e planejar o futuro

A Mega da Virada não saiu, mas isso não significa que você não possa conquistar seus objetivos financeiros. Com a ajuda de aplicativos de finanças, você pode começar a planejar seu futuro e alcançar suas metas, mesmo que não tenha ganhado na loteria.

Hoje, existem diversas ferramentas que oferecem uma variedade de recursos que podem ajudá-lo a melhorar sua saúde financeira. Elas podem auxiliar você a acompanhar seus gastos, criar um orçamento, definir metas de economia e encontrar oportunidades de investimento, o que pode facilitar a identificação das áreas onde é possível economizar.

Com um orçamento, você pode determinar quanto dinheiro pode gastar em cada categoria, como moradia, alimentação e entretenimento. Veja abaixo alguns exemplos de apps de finanças com diferentes ferramentas que podem te ajudar a começar 2024 com o pé direito:

1. Trix

Assegure uma renda para o futuro. Muita gente trabalha a vida toda para garantir uma aposentadoria tranquila, não é mesmo? Com o Trix, você pode construir uma renda mensal isenta de imposto de renda, investindo em fundos imobiliários. A partir de R$ 150, você tem acesso a uma carteira diversificada de fundos, gerenciada por especialistas. Com isso, você se torna dono de uma parte de imóveis alugados para grandes empresas, recebe renda mensalmente e pode vender sua participação quando quiser. Apple store | Google play store

2. Nubank

Guarde dinheiro de forma personalizada. O maior banco digital do Brasil oferece uma ferramenta para guardar dinheiro de forma organizada e personalizada. Com ela, é possível criar “caixinhas” para cada objetivo, definir o valor que deseja alcançar e acompanhar o progresso. O dinheiro guardado é investido automaticamente, de acordo com o objetivo e o perfil do usuário. Apple store | Google play store

3. 1Money

Pague suas dívidas em dia. Se você tem dificuldade para acompanhar suas dívidas e economias, o aplicativo 1Money pode ajudar. Ele permite visualizar os saldos de todas as suas contas em um único lugar. Assim, você pode identificar gastos desnecessários e pagar seus boletos em dia. Apple store | Google Play Store

4. Blu

Busque conhecimento e informação. Hoje existem muitos sites de notícias sobre investimentos, mas é importante ter um conhecimento básico de educação financeira para tomar boas decisões. O aplicativo Blu oferece um sistema de desafios e pontos que torna o aprendizado divertido e envolvente. Apple Store | Google Play Store

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado