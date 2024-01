5 erros que acabam com seu plano de emagrecimento

A Bungie lançou hoje a segunda masmorra do ano de Destiny 2: Queda da Luz, Ruína da Senhora da Guerra. Aqueles com a coragem de se infiltrar na oculta fortaleza inimiga enfrentarão desafios aterrorizantes para proteger os ossos de uma Ahamkara, uma dragão-fêmea dos desejos até então dada por extinta.

Quem quer emagrecer precisa zerar o consumo de carboidratos e focar nos exercícios aeróbicos, certo? Errado! Segundo o personal trainer e profissional de Educação Física da Growth Supplements, Leandro Twin, esses são dois dos maiores erros que as pessoas cometem em busca do emagrecimento rápido.

Twin explica que o corte drástico de carboidratos vai retirar também a disposição para desempenhar as atividades físicas na frequência necessária para queimar gorduras e aumentar a massa muscular. “Quando se intensifica o cardio e elimina os carboidratos, o deficit calórico é maior e perdemos glicogênio, que funciona como uma espécie de combustível para a produção de músculos”, explica.

O personal explica que outro erro grotesco é remover os treinos de hipertrofia, que são essenciais para o emagrecimento. “Quanto maior a massa muscular, maior é o gasto energético, mesmo com o corpo em repouso. Então, se você quer perder peso, tem que estimular os músculos”, afirma.

Não abuse

Exagerar nos desvios de dieta é uma das formas mais eficazes para sabotar o plano alimentar. “Obviamente que nao tem problema em, às vezes, consumir alguma coisinha, em pequena quantidade, que não esteja na dieta. Mas, nessa fase que a pessoa está querendo emagrecer, é preciso atenção e controle das calorias. Isso pode ser feito usando aplicativos que contam calorias. Depois que você estiver mais magro, é mais tranquilo ter uma alimentação um pouco mais flexível e ainda continuar saudável”, avalia.

Controle a ingestão de calorias e evite deslizes na dieta

Refeição livre

O treinador explica que não se deve cortar a refeição livre uma vez por semana, desde que haja um controle sobre todos os outros dias. “Nessa refeição você pode ter uma alimentação livre, desde que não exagere e desde que mantenha a aderência à dieta nas demais refeições. Para maior parte das pessoas, exceto as que têm alguma compulsão alimentar, essa refeição livre não vai atrapalhar, pelo contrário, pode ajudar tanto por questão psicológica como fisiológica porque gera um sistema de recompensa, promove uma recarga emocional que ajuda a pessoa a se manter no plano e ainda traz os carboidratos necessários para ter disposição para o treino”, observa.

Moderação é a chave

Quando emagrecemos muito, nosso metabolismo desacelera para preservar a vida. “O corpo entende que a privação de comida ameaça a nossa existência, por isso o metabolismo fica mais lento e a perda de peso desacelera. Então, é normal que toda dieta estagne em determinado ponto, mas é possível contornar isso com algumas estratégias, que variam de pessoa para pessoa. Por isso é indicado o acompanhamento de um profissional para o processo de emagrecimento”, comenta.

