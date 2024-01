A modelo que acompanhava 0 homem que pulou do cruzeiro

no final do ano no litoral paulista queria matá-la. “Ele queria me matar”, diz jovem que acompanhava homem que caiu no mar.

Carlos teria surtado após ver mensagens no WhatsApp dela com outros homens.

O que a jovem de 27 anos disse ao Metropoles: “Enquanto eu estava no banheiro, o Carlos pegou meu celular. Eu nem sabia que ele tinha a senha. Ele viu conversas minhas com outros homens e mandou print para amigos dizendo que estava pensando em me matar. Ele pretendia me matar”, afirma Vitória Bárbara.

Os dois seriam ficantes e não teriam compromisso mais sério, segundo ela.

