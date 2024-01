Filha da mamãe Beatriz Cristina de Azevedo Blanco e do papai Victor Gonçalves Franco Soares, ela veio ao mundo de parto normal, às 00h58 desta segunda-feira, 01 de janeiro, pelas mãos do médico Edgar Carlos, com plena saúde, pesando 3,8kg e medindo 49 centímetros.

