Fundo Social de Solidariedade realiza mais de 4 mil atendimentos em 2023

O Fundo Social de Solidariedade de Americana realizou 4.052 atendimentos à população em situação de vulnerabilidade social em 2023, avançando com ações, campanhas e projetos para suprir as demandas do município. As diversas parcerias firmadas, a interlocução com os órgãos e secretarias da Prefeitura e o apoio às entidades são os destaques do trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Foram doados para a população e entidades 55.535 quilos de alimentos, 11.299 unidades de fraldas, 3.600 litros de leite, 1.778 unidades de produtos de limpeza e higiene, 294 unidades de dietas (fórmula infantil e nutrição enteral), 85 óculos, 30 móveis, 61 enxovais para bebês, além do empréstimo de cadeira de rodas e de banho, muleta, andador e bengala.

A Campanha do Agasalho 2023 “Esquenta, Coração!”, realizada de maio a agosto, arrecadou 7.935 quilos de roupas, atendendo 44 entidades.

A Farmácia do Fundo Social atendeu 7.376 usuários, distribuindo 63.835 medicamentos à população em situação de vulnerabilidade. O projeto implantado em Americana foi escolhido como modelo para outros municípios do Estado, durante o Encontro Regional com Fundos Municipais, realizado em junho, em Campinas.

Em média, são oferecidos gratuitamente 400 tipos diferentes de medicamentos que não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, para assegurar o tratamento médico necessário aos usuários. A arrecadação é feita por meio de doações e parcerias com médicos, laboratórios farmacêuticos, representantes de laboratórios e ajuda da população.

“O Fundo Social de Solidariedade avançou com os projetos sociais de atendimento à população que mais precisa, com o apoio do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarchi, das secretarias e dos parceiros e colaboradores, que tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento das ações. O engajamento da sociedade nas campanhas solidárias fortaleceu o trabalho, arrecadando doações que foram repassadas às famílias cadastradas nos projetos sociais voltados às pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. A Festa de Natal complementou este trabalho realizado durante todo o ano de 2023, promovendo a inclusão das famílias e seus filhos num evento que promoveu a integração, alegria, fé e esperança para continuarmos projetando sempre o nosso melhor, para unirmos esforços em prol dos que mais precisam”, disse a presidente do Fundo Social do Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

As gestantes em situação de vulnerabilidade também receberam cuidados e suporte por meio do programa Mãe Americanense, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Foram realizadas duas edições em 2023, contemplando 67 gestantes com carrinho de bebê, banheira, enxoval, cobertor, produtos de higiene, fraldas, trocador, entre outras doações.

O Fundo Social ainda entregou kits de alimentos para as famílias participantes do novo programa Famílias Fortes, implantado em novembro na cidade, e coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O programa atende famílias com filhos entre 10 e 14 anos, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no território do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila Mathiensen.

O evento “Natal Divertido”, realizado no dia 21 de dezembro, no Centro Cívico, encerrou os trabalhos de 2023, proporcionando a confraternização de 330 crianças que participam ativamente dos projetos sociais, promovidos pelos CRAS (Centros de Referência e Assistência Social). O evento foi realizado em parceria com as secretarias municipais, autarquias, empresas e parceiros.

“Que bonito ver as crianças e seus familiares participando deste evento, que foi preparado com muito carinho, visando promover uma confraternização, proporcionar um momento especial. Com certeza, essa festa de Natal vai marcar a infância das crianças como um presente, que será lembrado por toda a vida”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“De forma leve e descontraída, as crianças que fazem parte de projetos sociais na nossa cidade tiveram a oportunidade de comemorar o Natal, resgatando o espírito dessa época do ano junto com as famílias”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As famílias receberam cestas de alimentos, leite, chocotone, sacolinhas de Natal e brinquedos.