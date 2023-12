Prefeito Chico entrega sete obras na área da saúde em 2023

A área da Saúde em Americana encerra o ano de 2023 com sete obras entregues pelo prefeito Chico Sardelli. A relação conta com reformas, manutenções e melhorias em diversos setores.

A reabertura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em março, é um dos destaques da lista. A unidade estava fechada desde 2017 e passou por uma reforma completa. Foram investidos R$ 2,2 milhões entre melhorias estruturais em todo o prédio e compra de mobiliários e equipamentos. A unidade presta assistência à população na área da urgência e emergência, 24 horas por dia, sete dias por semana.

“Fico satisfeito de poder fechar o ano com a sensação de dever cumprido. A Saúde sempre foi nossa prioridade e hoje vemos o quanto avançamos com tantas obras, além de recursos financeiros empregados na melhoria geral da assistência médica à população”, diz o prefeito Chico Sardelli.

Em fevereiro, foram entregues as reformas da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A UTI foi ampliada, passando de oito para dez leitos (sendo um para isolamento). Já a ala 3 conta atualmente com 18 leitos normais de internação. Ambos os espaços foram totalmente revitalizados.

Em julho, o Hospital Municipal começou a receber reformas nas recepções da internação e do pronto-socorro infantil, já concluídas. A fachada do HM também foi restaurada. Na área de entrada dos funcionários foi realizada nova pintura, substituição do forro, instalação de novas luminárias e a substituição das catracas de acesso.

Ainda houve a reforma do refeitório, com a troca do piso, nova pintura e instalação de novas mesas para as refeições dos funcionários. As salas administrativas também receberam melhorias. Além disso, foram criados dois espaços de harmonização e bem-estar: a construção do Jardim Terapêutico e do Mural da Maternidade.

Atendimento Pré-Hospitalar

Ainda na área da urgência e emergência, outra importante obra foi a reforma do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (Setor 192), entregue em setembro. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, com orientações aos solicitantes e o envio de ambulâncias, acessadas pelo número 192 e acionadas por uma central de urgência, para atender pacientes em casos de urgências e emergências.

“No espaço que compõe o Hospital Municipal nós estamos constituindo um verdadeiro complexo de Saúde, porque além do hospital nós temos ali a Unacon, o Serviço de Assistência Especializada em Infectologia, o Banco de Sangue Municipal, o Setor 192 e, em breve, o novo Núcleo de Especialidades também passará a integrar essa rede. Isso significa um grande avanço nos serviços de saúde prestados à população”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

Atenção Primária e outros serviços especializados

Além da área da urgência e emergência, dois setores de atenção especializada também foram completamente revitalizados: o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), entregue em agosto, e a Clínica Modular (unidade do setor de Saúde Bucal), reinaugurada em novembro.

Na área da Atenção Primária à Saúde, a Prefeitura também entregou duas unidades, sendo a ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José, na região da Praia Azul, e a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha. Ambas as unidades foram totalmente revitalizadas e passaram por diversas intervenções estruturais, com melhorias nos ambientes interno e externo.

“Este foi um ano de muitas conquistas na área da Saúde, em que tivemos o privilégio de ter diversas unidades revitalizadas, além de outros benefícios que ajudaram muito a ampliar o acesso à população. Tudo isso é fruto de uma política voltada aos que mais precisam, um olhar sensível desta Administração, que não tem medido esforços para garantir os investimentos necessários a fim de oferecer a todos uma saúde de qualidade, inclusiva, mais humana e acolhedora”, conclui o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

LEIA TAMBÉM: Americana fecha 2023 com 70 vias recapeadas