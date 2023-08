Jogos Assassin’s Creed grátis por 5 dias

Além disso, um programa de indicação de amigos permitirá aos jogadores de Assassin’s Creed Valhalla convidarem outros usuários a curtirem o evento de fim de semana gratuito e ainda ganharem recompensas. Já na Twitch, uma campanha de Drops recompensará os jogadores por assistirem a streams de qualquer criador de conteúdo que estiver jogando os principais títulos de Assassin’s Creed. Os participantes podem ganhar até três recompensas cosméticas para resgatar dentro de Assassin’s Creed Valhalla****.Os jogos AC oferecem uma experiência imersiva aos jogadores, que incorporam formidáveis e ardilosos personagens do credo dos Assassinos enquanto utilizam suas habilidades para eliminar inimigos silenciosamente e se envolver em conflitos monumentais. Assassin’s Creed II, Brotherhood e Revelations levam os jogadores a uma jornada épica pela vida do protagonista Ezio Auditore, que parte em busca de vingança pela Itália renascentista do século XV, em Roma, e passa por Constantinopla no início do século XVI. Já Assas’s Creed IV – Black Flag, embarca os jogadores no navio de Edward Kenway, um arrogante e temível pirata que explora as implacáveis terras e mares caribenhos no começo do século XVIII. Já em Assassin’s Creed Valhalla, Eivor, um poderoso invasor viking, deve liderar seu clã desde o litoral da Noruega até um novo lar, em meio às exuberantes fazendas da Inglaterra do século IX.

*A disponibilidade de cada jogo depende da plataforma. Para o UbiConnect, Assassin’s Creed II, Brotherhood e Revelations são os jogos lançados originalmente. Nos consoles, esses jogos estão disponíveis em suas edições remasterizadas como parte da Ezio Collection. No Xbox One e Series X/S, todos os cinco jogos estão disponíveis como parte do fim de semana gratuito. No Ubisoft Connect, Ass. Creed II, Brotherhood, Revelations e Valhalla estão disponíveis como parte do fim de semana gratuito. No PlayStation, Assassin’s Creed Valhalla está disponível no fim de semana gratuito, enquanto Ezio Collection e Assassin’s Creed IV Black Flag estão disponíveis como parte do serviço de assinatura PlayStation Extra. Por fim, na Epic Games Store, apenas Assassin’s Creed Valhalla faz parte do fim de semana gratuito. No PC, o fim de semana gratuito da franquia estará disponível no Ubisoft Connect e na Epic Games Store de 10 de agosto às 13h (de Brasília) até 14 de agosto às 09h (de Brasília). No Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, o fim de semana gratuito pode ser acessado de 10 de agosto às 14h (de Brasília) até 14 de agosto às 05h (de Brasília) com uma assinatura do Xbox Live Gold. Por fim, no PlayStation 5 e PlayStation 4, Assassin’s Creed Valhalla pode ser jogado gratuitamente de 10 de agosto, às 15h (de Brasília) até 14 de agosto às 09h (de Brasília). O pré-load de AC Valhalla começará em 8 de agosto às 13h (de Brasília) no Playstation, Ubisoft Connect e Epic Games Store. Para os outros jogos (AC 2, Brotherhood, Revelations e Black Flag), os pré-loads começarão no dia 8 de agosto às 13h (de Brasília), apenas no Ubisoft Connect. Não haverá pré-carregamentos em nenhum outro caso. Para mais detalhes, visite o site oficial do final de semana gratuito

**Qualquer progresso feito durante o Fim de Semana Gratuito será mantido quando os jogadores atualizarem para o jogo completo, em qualquer plataforma de sua escolha. Isso acontece graças ao sistema multiplataforma de salvamento em nuvem da Ubisoft. Uma conexão on-line pode ser necessária para iniciar a versão gratuita do jogo. Os recursos multijogador não estarão disponíveis nessas versões.

****A campanha de Twitch Drops acontecerá de 10 de agosto, 13h (de Brasília) a 14 de agosto, às 3h (de Brasília). Qualquer criador de conteúdo poderá participar. Os criadores de conteúdo precisarão transmitir qualquer título Assassin’s Creed HD (AC 1, AC 2, Brotherhood, Revelations, Liberation HD, Black Flag, Rogue, Unity, the Ezio Collection, Syndicate, Origins, Odyssey & Valhalla). Os jogadores ganharão 3 itens em Assassin’s Creed Valhalla: The High Elf Tattoo Set completo (a partir de 30 minutos assistindo), Yggdrasil Leaf (a partir de 1 hora assistindo), The Mystical-Settlement Pack completo (a partir de 1h30 assistindo).