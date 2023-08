A 11 dias da eleição, candidato à presidência do Equador é assassinado

Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi assassinado com 3 tiros na cabeça nesta quarta-feira. O político saia de um comício na cidade de Quito.

A eleição está marcada para 20 de agosto e Villavicencio aparecia em 5º lugar em uma pesquisa publicada pelo “El Universo” na terça-feira.

O atual presidente, Guillerme Lasso, afirmou que o crime não ficará impune e que buscará uma resposta para o acontecido.

https://youtube.com/shorts/6FnqSNPYnss?feature=share