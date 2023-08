Um incêndio de grande proporção no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, assustou moradores no início da noite desta quarta-feira.

As chamas intensas tomaram conta de uma área tipo pasto e a fumaça tomou conta da rua.

“O fogo aqui está feio”, disse um leito do NM.

O Corpo de Bombeiros está no local para conter as chamas.

