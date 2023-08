Republicanos deve ganhar ministério e integrar governo Lula

O partido Republicanos retirou os deputados da oposição ao governo Lula que integravam a CPI do MST. A ação ocorreu após a possibilidade do partido “ganhar” um ministério.

O líder da bancada na Câmara dos Deputados, Hugo Motta, enviou um ofício ao presidente do legislativo, Arthur Lira (PP) informando o desligamento dos dois deputados da CPI. Foram destituídos da Comissão os bolsonaristas Messias Donato e o suplente Diego Garcia.

A mudança “de cima” pode azedar os ânimos a nível municipal, uma vez que o principal representante do partido Ricardo Molina é bolsonarista e alinhado Tarcísio, que também deve reagir de alguma forma com a novidade.

Ao NM, Molina afirmou que não está sabendo que seu partido terá um ministério e fará parte do governo Lula.

