Um influente jornalista de Americana tem contado em forma de ‘novela’ o que seriam quase abusos/cobranças desmedidas do casal Leon Botão e Crislaine Fernandes na SecCom da prefeitura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Amigo (diz amicíssimo) do 1o consorte e influente junto a portais da cidade, o rapaz parece querer minar o poder (que seria excessivo) do casal. Tido e havido e autointitulado muito poderoso, o jornalista que tem um Portal na cidade tem soltado ‘pílulas’ e buscado fontes dentro da SecCom para desestabilizar o casal da comunicação.

Especulações das intenções do jornalista

Há quem veja nas ações do rapaz tentativa de ‘medir forças’ com Leon ou mesmo tentar ‘derrubá-lo’ para colocar algum amigo/amiga no lugar. Quem está dentro do governo vê poucas chances de sucesso na empreitada (se for um desafio de medir poder) e cita até que o clima na comunicação hoje é mais tranquilo desde o começo do ano.

Nos anos Diego De Nadai, outro veterano jornalista também se arvorava de dizer que era ‘aparentado’ e que poderia indicar ‘essa ou aquela’ para cargos no governo. Não vingou a suposta influencia.

Leia + sobre política regional