Na noite deste domingo (21), Curitiba foi palco de uma emocionante coroação: Jhenyfer Pelissari, de 12 anos, conquistou o título de Miss Little Celebrity Universe International 2025, tornando-se um símbolo de resiliência e esperança.

Uma trajetória de superação e solidariedade

Natural de Americana, no interior de São Paulo, Jhenyfer iniciou sua trajetória no mundo dos concursos de beleza como Miss São Paulo Infantil 2023 e Miss Brasil Infantil. Sua participação na Festa do Peão de Americana, onde foi coroada Rainha Embaixadora em 2024, destacou seu compromisso com causas sociais. Naquela ocasião, ela arrecadou chocolates para crianças internadas no Centro Infantil Boldrini, referência no tratamento de câncer pediátrico.

No entanto, sua história é marcada por desafios pessoais. Aos 5 anos, Jhenyfer foi diagnosticada com leucemia e enfrentou três anos de tratamento até a cura. Infelizmente, em março de 2024, a doença retornou, exigindo novo ciclo de quimioterapia. Apesar das adversidades, ela manteve sua postura positiva e continuou engajada em ações solidárias.

Uma inspiração para todos

A coroação de Jhenyfer como Miss Little Celebrity Universe International 2025 representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um farol de esperança para muitas crianças e famílias que enfrentam o câncer. Sua história é um exemplo de coragem, determinação e amor ao próximo.

Acompanhada por sua família e amigos, Jhenyfer recebeu a faixa com emoção, dedicando a vitória a todas as crianças que, como ela, lutam contra a doença.

Um futuro brilhante Jhenyfer Pelissari

Com o título de Miss Little Celebrity Universe International 2025, Jhenyfer almeja ampliar sua atuação em projetos sociais e continuar sendo uma voz ativa na luta contra o câncer infantil. Sua jornada é um lembrete de que, mesmo diante das maiores adversidades, a esperança e a solidariedade podem transformar vidas.

