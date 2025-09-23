DAE de Americana faz manutenção em bomba submersível na captação

Leia Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executa nesta quarta-feira, dia 24, a manutenção programada da bomba higra submersível que reforça o sistema de captação de água. O objetivo é realizar um trabalho preventivo para garantir a eficiência do abastecimento, segundo a autarquia.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli, destacou a importância do serviço. “A substituição da bomba submersível no sistema de captação de água é fundamental para garantir a eficiência do abastecimento na cidade. Estamos aproveitando a baixa vazão do Rio Piracicaba para executar esta manutenção preventiva”, afirmou.

De acordo com o DAE, o serviço não vai afetar a captação de água e está previsto para ser concluído até o final da tarde de quarta-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP