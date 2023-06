O camisa 10 do Grêmio Orquídeas, Danilo Neves, fez um golaço no jogo da semifinal disputado ontem contra o Lado Leste, no estádio do União Barbarense.

Amantes do futebol local pediram até para o gol ser indicado ao prêmio Puskas, como melhor gol do ano.

A final será disputada entre o Orquídeas e a tradicional equipe do São Fernando.

O campeonato amador de SBO é um dos mais eletrizantes do interior paulista, atrai multidão aos campos de futebol da cidade, movimenta a economia e acirra os ânimos do barbarense, que quer ver seu bairro bem representado.

O exemplo disso é o sábado passado, enquanto União e Rio Branco duelavam em Americana com presença de 1.400 torcedores, cerca de 3 mil pessoas assistiam ao primeiro jogo da semifinal do amador em Santa Bárbara.

Imagem: Resenha Sports 019