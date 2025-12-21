Kifu no comando- A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encerra o primeiro ano de gestão da atual Mesa Diretora com a consolidação de uma política de abertura da Casa à população. Em 2025, o Legislativo ampliou significativamente a circulação de pessoas, aproximou diferentes públicos e fortaleceu o diálogo social, reafirmando seu compromisso com a transparência e a participação popular.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Um dos pilares dessa nova diretriz foi o Câmara Cidadã, projeto criado para promover vivências educativas, visitas orientadas e ações de cidadania. A iniciativa somou-se à retomada do tradicional Câmara do Futuro, que alcançou números expressivos: quase 2 mil alunos da rede pública e privada participaram das atividades ao longo do ano, aprendendo sobre o papel do Legislativo e desenvolvendo senso crítico e engajamento cívico desde cedo.

O esforço de aproximação não se limitou às escolas. Em 2025, a Câmara também passou a receber grupos da terceira idade, abrindo espaço para que idosos conhecessem o funcionamento do Legislativo e participassem de debates sobre políticas públicas. A proposta é ampliar ainda mais esses grupos em 2026, diversificando públicos e fortalecendo o vínculo da instituição com diferentes faixas etárias e segmentos sociais.

No campo da educação comunitária, a Câmara realizou um curso gratuito de oito semanas de redação para vestibulares e concursos, ministrado por servidor da Casa. A iniciativa ajudou jovens e adultos a se prepararem melhor para processos seletivos, reforçando o papel social do Legislativo enquanto espaço de formação.

A agenda cultural também foi forte em 2025, com 12 exposições e 450 visitantes ao longo do ano. Mostras como Painéis Sensoriais, Os Olhares que Ninguém Vê (APAE) e Mocambo transformaram o saguão da Câmara em um ambiente de difusão artística permanente.

No calendário institucional, a Câmara promoveu 12 eventos oficiais, entre eles a Semana da Mulher, o Destaque Cultural, a Medalha Zumbi dos Palmares e o Ciclo Temático de Debates. Dentro dessa agenda, destacou-se o Ciclo Temático “Presença Negra, Ações Afirmativas”, criado para estimular reflexões sobre a presença e os direitos da população negra, promover o debate sobre políticas públicas e fortalecer a construção de uma cidade mais justa, equitativa e inclusiva.

A abertura da Casa também se materializou na recepção de eventos de terceiros, incluindo audiências públicas de Saúde e Finanças, reuniões do CONSEG, palestras, cursos universitários, workshops, atividades comunitárias e ações voltadas à segurança, saúde e educação. O movimento reforçou o uso social do espaço público e a transparência do Legislativo.

Kifu e o debate público

Em 2025, a Mesa Diretora ainda estruturou um novo instrumento de qualificação do debate público: as reuniões de pauta pré-sessões camarárias, idealizadas para ampliar a compreensão dos vereadores sobre os temas da ordem do dia. Nessas reuniões, técnicos e secretários municipais passaram a ser convidados para apresentar explicações e responder dúvidas, garantindo que os parlamentares deliberem com mais informação e profundidade.

A política de valorização interna também foi ampliada, com 14 palestras temáticas voltadas ao bem-estar, à saúde e à formação continuada dos servidores, abordando temas como autocuidado, assédio moral, ergonomia, saúde mental e prevenção ao câncer.

Outro avanço ocorreu na comunicação institucional: em 2025, a Câmara ampliou de forma significativa sua presença nas redes sociais, investindo em novos formatos, transmissões, vídeos explicativos e cobertura de eventos. A modernização dos canais digitais aproximou o Legislativo de públicos jovens e aumentou o alcance das ações da Casa.

Com esses resultados, o primeiro ano da Mesa Diretora consolidou um Legislativo mais aberto, mais plural e mais participativo. Para 2026, a meta é avançar ainda mais: ampliar os canais de comunicação, trazer novos grupos e públicos para dentro da Câmara e aprofundar a integração entre sociedade e poder público, fortalecendo a democracia local.

Leia + sobre política regional