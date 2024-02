Um levantamento realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), um dos pratos preferidos da comida asiática e que tem feito sucesso entre os brasileiros é o yakisoba, uma receita produzida basicamente com macarrão do tipo oriental, legumes, carne e molho. Sua versatilidade também permite uma enorme diversificação de versões sem as carnes (para os vegetarianos), ou fitness.

Pensando nesse público consumidor de comidas orientais e que não comem comida com glúten, a equipe do restaurante Kindai, instalado dentro do Vitória Hotel Concept Campinas, criou três novidades de sabores, que acabam de ser incorporados em seu cardápio: Bifun de Frango, WOK de costelinha agridoce e o Yakiniku Don, todos eles sem glútem.

O Bifun de Frango tem como ingrediente principal o Bifun – macarrão feito de arroz muito tradicional na culinária oriental, preparado com lascas de peito de frango e incrementado com cenoura, brócolis, couve-flor, pimentão vermelho, pimentão verde, repolho, acelga e um molho levemente picante.

Outra novidade é o Wok de costelinha agridoce. Ele leva em sua composição carne de costelinha desfiada, arroz, ervilha fresca, milho, cenoura, pimentão vermelho, repolho, pimentão verde, gengibre, shoyu, alho, óleo de gergelim torrado, cebolinha, também com um tempero levemente picante.

Por fim, o Yakiniku Don, feito com lascas de filé mignon, puxado na wok de cebola, cenoura, arroz, cebolinha e molho especial da casa.

ORIGEM DO YAKSOBA

O termo yakisoba (yaki = assar, grelhar, soba = macarrão), refere-se normalmente ao sauce yakisoba, isto é, um prato muito simples, feito de macarrão refogado com legumes e carnes, temperados com um molho específico (sauce), com sabor similar ao molho inglês, porém mais espesso.

Apesar de sua origem chinesa, o yakissoba criou raízes no Japão e, atualmente, é tão popular, que aparece obrigatoriamente em festas populares de rua, nos supermercados ou lojas de conveniência, nos tradicionais obentô (refeições prontas), e é uma prática e saborosa opção de cardápio nos lares japoneses.