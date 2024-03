Gama prende ladrão que roubou moto na farmácia na Avenida Cillos

A Guarda Municipal de Americana (Gama) prendeu na noite desta sexta-feira (15) um homem de 25 anos acusado de roubar uma motocicleta e um celular em frente a uma farmácia na Avenida Cillos, em Americana.

Após terem conhecimento do roubo, os guardas minuciais iniciaram patrulhamento e localizaram a motocicleta na residência do acusado. Indagado sobre a motocicleta, ele informou aos guardas que buscou com um amigo, de nome Lucas, e guardou em sua residência.

Mais notícias da cidade e região

O proprietário da motocicleta foi chamado até o local e a conduziu até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e, posteriormente, ao Pátio.

A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do acidado por roubo.

O celular também foi restituído ao proprietário.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP