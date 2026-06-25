O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma série de emendas ao projeto de lei n° 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2027. O projeto traça as linhas mestras e os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento do próximo ano e contempla as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Entre as emendas apresentadas pelo parlamentar estão a revitalização da Praça Jorge Arbix no Jardim Alvorada, incluindo a instalação de bebedouros e lixeiras; a contratação de médicos para estruturação dos postos de saúde; a implantação de atendimento 24 horas em unidade de saúde na Praia Azul e contratação de médicos para atender a demanda da região; substituição das redes de água antigas na região do Pós-Anhanguera e a destinação de recursos para a aquisição de cestas básicas e distribuição mensal nos Centros de Referência de Atendimento Social.

O parlamentar propõe ainda a contratação de psicólogos para os Centros de Referência de Assistência Social do município. “Nossas indicações de investimentos priorizam saúde, educação, desenvolvimento e bem-estar para a população. São diversos pedidos que englobam todo o dia a dia dos moradores da nossa cidade, buscando não deixar nenhuma necessidade sem o atendimento e qualidade merecida”, afirma Léo.

Aprovado

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade, durante sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (25), o projeto de lei nº 52/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para 2027.

O projeto será discutido e votado pelos vereadores em redação final, durante a sessão extraordinária a ser realizada na terça-feira (30), às 13h30.