Entre os detidos em menos de 24h está homem que não retornou da saída temporária; prisões ocorreram durante ações de patrulhamento do 48º BPM/I

Mais três guardados- O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) capturou três pessoas procuradas pela Justiça entre a manhã e a noite desta quarta-feira (24), em ocorrências registradas nas cidades de Hortolândia e Sumaré.

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A primeira prisão aconteceu pela manhã, no Jardim Amanda, em Hortolândia. Durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que um homem de 43 anos não havia retornado ao sistema prisional após o término do período de saída temporária concedido pela Justiça.

Após diligências, o procurado foi localizado em uma residência do município. Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem, mas a situação foi confirmada e ele foi conduzido ao Distrito Policial, permanecendo preso à disposição da Justiça. Ainda não foram atualizados os dados dos presos que não retornaram da saidinha entre 16 e 22 de junho na região de Campinas.

Na saidinha de Fim de Ano (janeiro de 2026), dos cerca de 3,3 mil detentos beneficiados, 117 presos não retornaram no prazo. As ausências se concentraram principalmente em Hortolândia (65) e Campinas (51). E na 1ª Saidinha do Ano (março de 2026), 131 não retornaram ao sistema prisional. Neste período, os dados mostraram 70 foragidos em Campinas e 54 em Hortolândia.

Os detentos que não se reapresentam no prazo estipulado pela Justiça são considerados foragidos e perdem automaticamente o direito ao regime semiaberto, regredindo para o regime fechado ao serem recapturados.

Mais três

Ainda em Hortolândia, durante a tarde, outra equipe recebeu informações sobre a presença de um homem procurado pela Justiça em uma adega localizada no bairro Chácara Recreio. Os policiais foram até o local e abordaram o suspeito, de 55 anos. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Já no período da noite, em Sumaré, uma equipe realizava patrulhamento pela região central quando abordou um homem de 33 anos em atitude considerada suspeita. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, a consulta aos bancos de dados revelou que ele era procurado pela Justiça pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a ordem judicial foi cumprida. Ele também permaneceu preso à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, as três capturas foram resultado de ações de patrulhamento preventivo e de informações recebidas pelas equipes, reforçando o trabalho de localização e cumprimento de mandados judiciais na região.