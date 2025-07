O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma indicação na secretaria da Casa sugerindo a criação do Conselho Municipal de Educação Ambiental (CMEA).

No documento, o parlamentar explica que o conselho atuaria como um espaço democrático e participativo para o debate, proposição de diretrizes e avaliação das ações de educação ambiental no município. Entre as atribuições estariam acompanhar e avaliar os programas e projetos de educação ambiental; emitir pareceres e recomendações sobre políticas públicas ambientais; incentivar ações intersetoriais e comunitárias voltadas à educação ambiental e promover eventos, campanhas e capacitações.

“A indicação visa estimular a gestão democrática e sustentável, fortalecendo a participação popular nas decisões que envolvem o meio ambiente e a formação cidadã”, afirma. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (8) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

