Léo da Padaria cobra pra saber quando sai o residencial Nova Aliança

O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou um requerimento na secretaria

da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre a atual situação dos imóveis a serem entregues no residencial Jardim Nova Aliança.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores que questionaram sobre o prazo estipulado de entrega e como consultar informações e divulgações das obras.

“Existe um interesse e envolvimento dos moradores com o sucesso e conclusão das obras, que ao serem finalizadas terão um impacto positivo na região e para a população”, destaca Léo.

No requerimento, o autor questiona a data prevista para entrega das moradias, o desenvolvimento do projeto dentro dos prazos estabelecidos e a situação das obras como um todo.

“Espero que as informações solicitadas possam auxiliar na situação da população interessada no projeto e que, com essa união de esforços e trabalho, seja possível atender e realizar o sonho de quem tanto espera”, conclui Léo.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante sessão ordinária. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

