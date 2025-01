Leoncine segue líder de governo, diz prefeito Chico Sardelli

O vereador Lucas Leoncine (PSD) é confirmado pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), à liderança de governo na Câmara Municipal, tarefa que vinha sendo exercida pelo parlamentar nos últimos dois anos. Entre os papéis do líder, está a coordenação de reuniões e apoio técnico para discussão dos projetos de lei que tramitam na Casa de Leis, especialmente aqueles de autoria do Poder Executivo.

O anúncio aconteceu na tarde desta terça-feira, durante a primeira sessão ordinária do ano legislativo de 2025. Estavam presentes os vereadores empossados para a legislatura 2025-2028, o prefeito de Americana, o vice-prefeito, Odir Demarchi, entre outras autoridades.

Em seu discurso, Sardelli parabenizou o Poder Legislativo pela comemoração do centenário e informou aos parlamentares sobre a missão atribuída a Leoncine. “Agradeço primeiramente a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, saudar o presidente Léo, o Odir e todos os vereadores presentes. Feliz por estar aqui neste ano em que a Câmara completa 100 anos de sua existência. Aqui é onde todos os debates acontecem, e eu estou sempre à disposição, porque é meu dever na vida pública. Aproveito para anunciar o Lucas Leoncine como líder de governo, para comandar o que for necessário. Uma grande legislatura para todos”, disse.

Odir Demarchi mencionou o papel do parlamentar frente à liderança. “Orgulho estar com vocês hoje nessa primeira sessão. Felicito todos os vereadores presentes, tenho certeza de que estão aqui porque a população queria ver o trabalho de vocês e, em especial ao nosso líder Lucas, que vem compartilhando com a gente momentos bons e também os difíceis, que Deus abençoe a todos”, discursou Demarchi.

Leoncine agradeceu a confiança e renovou sua disposição em trabalhar em projetos voltados ao crescimento da cidade. “Agradeço ao Chico e Odir pela confiança no nosso trabalho e pela indicação da liderança, que possamos estar sempre unidos em diálogo, Poder Executivo e Legislativo, para construirmos uma cidade cada vez melhor e defendermos os projetos que levarão Americana ao seu desenvolvimento econômico e social”, concluiu.