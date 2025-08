Lideranças do PL da região faltam a evento pró Bolsonaro

As lideranças do PL da região deixaram de ir (ou de registrar a ida) ao evento em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro que aconteceu este domingo na avenida Paulista em São Paulo. O ato anterior contou com a presença do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan e teve o apoio/convocação do filho do prefeito de Americana e chefe de Gabinete Franco Sardelli. Naquela ocasião, no ato ‘Pela Anistia de Bolsonaro’ foram 2 ônibus de Americana e uma van de Santa Bárbara d’Oeste, esta com Piovezan e o vice Felipe Sanches (Republicanos) a tira colo.

Desta vez, não houve registro de presença, convocação ou ida ao ato que tinha como mote defender Bolsonaro e atacar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Distanciamento de lideranças

O distanciamento das lideranças regionais converge com as criticas dos governadores feitas pelo líder do evento pastor Silas Malafaia, a diversos políticos (governadores) inclusive o de São Paulo Tarcísio de Freitas. Malafaia disse que o único candidato ‘possível’ da direita em 2026 é Jair Bolsonaro.

O ex-presidente está inelegível, usa tornozeleira eletrônica e tem fortes restrições de locomoção e uso de redes sociais. Ele deve ser jugado nas próximas semanas por ser o ‘mentor intelectual’ da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, evento que depredou Câmara, Senado, STF e Palácio do Planalto. Centenas foram presos por atos como vandalismo e depredação ao patrimônio público.

