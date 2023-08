Luísa Sonza perde 100k de seguidores após novo clipe

A cantora perdeu mais de 100 mil seguidores após lançar sua nova música esta semana. Boa parte do público a acusou se ‘sensualizar demais’ e foi feita uma campanha para que as pessoas deixassem de seguir os perfis da jovem que foi casada com o humorista Winderson Nunes.

A música Campo de Morango já estreou no Top do Spotify.

De Campinas eleito 2° homem mais bonito do mundo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a artista explicou que lançar o single como primeira música do álbum foi a a estratégia que ela encontrou para justamente provocar os haters. “Todo mundo duvidou de mim, queriam que eu chegasse com uns ‘conceitão’, tipo ‘Surreal, ‘Penhasco 2’… Eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar ‘Campo de Morango’”, diz. “E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade”, diz aos risos.

sou uma vagabunda na tua cama pic.twitter.com/gfb6cMiIVo — August 16, 2023

