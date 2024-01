Lula e Tarcísio reunidos pra falar do túnel Santos-Guarujá

O presidente Lula (PT) e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estiveram juntos, nesta terça-feira, para falar do túnel Santos-Guarujá, que integrará a baixada Santista.

O registro do encontro foi publicado pelo presidente nas redes sociais.

“Reunião de trabalho com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf. Conversamos sobre a parceria para transformar em realidade um sonho de 100 anos: a obra do túnel Santos-Guarujá, integrando a Baixada Santista. Um grande projeto de R$ 6 bilhões. Também falamos de outros projetos, como o trem que São Paulo-Campinas e a expansão de Institutos Federais no estado de São Paulo. Queremos construir 100 novos IFs em todo o Brasil ainda no nosso mandato. É o governo federal atuando com todos os governadores para melhorar a vida das pessoas”, disse Lula na publicação.

