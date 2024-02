Macetando, de Ivete Sangalo, domina carnaval

Veveta maceta- Os vencedores do Troféu Band Folia 2024,

um dos prêmios mais importantes do Carnaval, foram revelados nessa terça-feira (13). Neste ano, os melhores da folia estavam representados em quatro categorias, além de uma homenagem ao bloco Ilê Aiyê pelos seus 50 anos de história.

Ivete Sangalo conquistou o troféu de melhor música, um dos mais cobiçados dessa época do ano, com o hit “Macetando”, interpretado por ela e por Ludmilla.

“Eu não existo sem Salvador, sem esse poder cultural que a gente tem. Ô sorte eu ter nascido nessa Bahia e ser cantora desse lugar. É isso que me mantém viva, que me faz criar, me faz querer voar cada vez mais alto e cada vez mais perto do povo. Essa premiação simboliza o voto da rua. A gente sabe que tem milhões de músicas maravilhosas tocando, não existe playlist de uma música só. O movimento é um leva o outro”, declarou a cantora.

Confira os vencedores:

Melhor cantor: Léo Santana

Melhor cantora: Claudia Leitte

Melhor banda: BaianaSystem

Música do Carnaval: “Macetando” – Ivete Sangalo

Homenagem: Ilê Aiyê

No Rio de Janeiro, as 16 agremiações da Série Ouro do Rio de Janeiro também disputaram o troféu pela primeira vez. O público deu notas em nove quesitos – enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, intérprete, samba, bateria, ala de passistas, esquenta e melhor escola –enquanto o júri da Band nomeou o destaque do ano.

Melhor enredo: Arranco do Engenho de Dentro

Melhor comissão de frente: União de Maricá

Melhor casal de mestre-sala e porta-bandeira: Giovanna Justo e Fabrício Pires (União de Maricá) / Amanda Poblete e Thiaguinho Mendonça (União da Ilha do Governador)

Intérprete: Nêgo (União da Ilha do Governador)

Samba: Unidos de Padre Miguel

Bateria: Império Serrano

Ala de passistas: Estácio de Sá

Esquenta: Unidos da Ponte

Escola do ano: Unidos de Padre Miguel

Destaque de luxo: Nil de Iemanjá – Templo de África, da União da Ilha, desfilando no chão

