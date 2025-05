Mãe e avós acusam Cijop de problemas com merenda das crianças

imagem ilustrativa

Na última terça-feira (20), um episódio envolvendo a CIJOP (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva Cijop), entidade filantrópica educacional de Americana localizada no bairro Frezzarin, gerou grande repercussão. A instituição, que há 50 anos atende crianças de 2 a 5 anos e recebe recursos públicos e privados, foi alvo de sérias acusações feitas por uma mãe e uma avó de alunas matriculadas no local.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Silvia Basque, avó das meninas gêmeas de 3 anos, e sua filha Brenda, mãe das crianças, afirmam que as meninas têm adoecido com frequência, o que levantou suspeitas de uma possível má alimentação oferecida pela creche. Na tentativa de esclarecer a situação, as duas foram até a unidade para buscar informações.

A Secretaria de Educação de Americana recebeu as alegações e está apurando o caso junto à organização.

Ao questionarem as funcionárias da entidade sobre o cardápio, nome da nutricionista responsável e dados da coordenadora pedagógica, relataram que não obtiveram as respostas solicitadas. Segundo elas, os representantes da CIJOP teriam se recusado a fornecer qualquer informação. A situação ficou ainda mais tensa com a chegada do presidente da entidade.

De acordo com as denunciantes, o presidente não apenas negou os dados, como também teria expulsado as duas crianças da creche. Elas também alegam que houve um momento de agressividade, quando o diretor tentou tomar o celular de uma delas durante a gravação da conversa — atitude que resultou no registro de um boletim de ocorrência por agressão.

A Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos no local. Ainda segundo a mãe, ao menos 10 alunos teriam sido afastados recentemente por suspeita de intoxicação alimentar, o que reforça a preocupação sobre a qualidade da merenda.

Enquanto a situação é apurada, as crianças não tem ido a creche. O Portal Novo Momento tentou contato com a direção da CIJOP, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. Assim que houver manifestação da entidade, esta publicação será atualizada.

Cijop recebeu recursos do FNDE

O projeto de lei nº 74/2024, de autoria do Poder Executivo, autoriza a concessão de subvenção no valor total de R$ 273.452,00 às instituições Associação de Promoção de Assistência de Americana (APAM), Sociedade de Assistência Social de Americana (SASA), Fundação Letícia Duarte, Vila São Vicente de Paulo, Centro de Orientação Humana São Domingos, Associação Carlos Benito Franchi, Lar Escola Vó Antonieta, Centro Infanto-Juvenil de Orientação Progressiva (Cijop) e Educandário Florescer do Amor Olguinha.

Os recursos, originados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), serão destinados às instituições, que atendem alunos da educação básica, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Mais notícias da cidade e região