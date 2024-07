Manutenção na Estrada Ivo Macris avança com serviços de roçagem e limpeza

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, avançou nesta segunda-feira (1º) com os serviços de roçagem e limpeza nas laterais da Estrada Ivo Macris. A via liga Americana a Paulínia e Cosmópolis e tem recebido a manutenção com o objetivo de proporcionar mais segurança aos motoristas.

“O trabalho que está sendo executado na Estrada Ivo Macris é necessário para melhorar toda a extensão da via. As equipes e as máquinas estão roçando o mato alto e deixando a área limpa, para que os motoristas possam parar no acostamento, se necessário, e tenham uma visibilidade melhor, podendo dirigir com segurança e mais tranquilos”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Para agilizar o serviço, a Prefeitura destacou uma força-tarefa, executando o trabalho numa extensão de 7,5 quilômetros de via. “É uma demanda grande de trabalho que precisa ser realizada com bastante cuidado, pois a estrada não pode ser interditada totalmente e a segurança dos funcionários é primordial”, explicou o diretor da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), Antonio Donizetti de Paula.

A manutenção é realizada com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), e da GAMA (Guarda Municipal de Americana).

A Estrada Ivo Macris recebeu recentemente os serviços de recomposição asfáltica em pontos críticos da via. As melhorias emergenciais foram executadas pela Sosu, em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).