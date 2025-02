Milton Nascimento barrado na mesa no Grammy

Milton Nascimento foi impedido de entrar na cerimônia principal do Grammy.

A denúncia foi feita por Esperanza Spalding. “Estou falando de um assento físico… aqui nesta mesa onde estou sentada. Estou irritada porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os A-listers, ou seja lá como as mesas no piso principal são organizadas”, denunciou Esperanza.

Milton Nascimento, indicado na categoria de “Melhor Álbum de Jazz”

no #GRAMMYs pelo projeto “Milton + Esperanza”, foi impedido de se sentar em uma mesa durante a cerimônia da premiação musical. Esperanza Spaulding, sua parceira no projeto musical, protestou contra a ausência do cantor brasileiro.

Rainha da Rosas de Ouro vira ‘tigresa’ em ensaio com direito a faisões, 8 mil cristais e aplique de cabelo

Debaixo de chuva, Ana Beatriz Godoi brilhou no segundo ensaio técnico da Rosas de Ouro em São Paulo. Rainha de bateria da escola, ela surgiu como ‘tigresa’ – que tem tudo a ver com o enredo –, e ostentou look com 8 mil cristais cravejados, aplique de cabelo natural e faisões, um dos itens mais caros do Carnaval.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Para o esquenta, ela investiu em um body cavado, transparente, coberto apenas com os cristais verdadeiros. Ela ainda caprichou na produção e nos detalhes, incluindo pelúcia e correntes douradas. Nas mãos, usou ‘garras’ revestidas com brilho. Ana Beatriz já antecipou como será sua fantasia do desfile oficial.

“Podem esperar algo conceitual, vibrante, diferente, inovador e ousado. Parece clichê, mas é diferente de tudo que já usei. E terá efeito especial. A fantasia vai interagir com o público, é algo novo”, conta. “E claro, a fantasia tem relação com a roupa da bateria, vai ter uma conexão muito forte, tudo está entrelaçado com o tema da escola, com o nosso enredo desse ano”, explica.