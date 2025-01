O primeiro dia de trabalho do novo presidente da Mesa Diretora da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Júlio César Kifú (PL), foi marcado por um encontro com o ex-presidente Paulo Monaro. Durante a reunião, realizada na manhã de hoje, Monaro entregou a Kifú um relatório detalhado sobre as ações realizadas durante o biênio 2023-2024, além de documentos como atas de reuniões e informações sobre projetos em andamento.

O ex-presidente também apresentou as licitações em curso e as principais ações que deverão ser priorizadas pela nova gestão, como a manutenção do telhado e da parte elétrica da Câmara, incluindo a substituição dos aparelhos de ar-condicionado.

Kifú destacou a importância do encontro para garantir a continuidade dos trabalhos e a harmonia dentro do Legislativo. A reunião contou ainda com a participação dos demais membros da Mesa Diretora, que expressaram apoio à transição de liderança e reforçaram o compromisso com o bom andamento das atividades na Câmara Municipal.

Monaro aproveitou a oportunidade para ressaltar a relevância da Escola do Legislativo, que tem se destacado na realização de eventos e capacitações. O ex-presidente pediu a continuidade das atividades da instituição, que tem sido um pilar importante para a formação dos servidores e a aproximação da Câmara com a comunidade.

Kifú concordou com a necessidade de dar seguimento a esse trabalho e se comprometeu a fortalecer ainda mais as ações da Escola do Legislativo durante o seu mandato.

Além disso, o novo presidente enfatizou seu compromisso em fortalecer a comunicação da Câmara, visando uma maior transparência e interação com a população. Kifú afirmou ainda que, com o apoio dos colegas da Mesa Diretora, trabalhará para consolidar uma gestão eficiente e alinhada com as necessidades da cidade.

Membros da mesa barbarense

Eleita por unanimidade para o biênio 2025-2026, a Mesa Diretora conta, além do presidente Kifú, com a participação do vice-presidente, Rony Tavares (Republicanos); do 1º secretário, Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte (PRD); e do 2º secretário, Elton Aparecido Cezaretti, o Tikinho TK (DC).

