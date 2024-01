O sertanejo João Carreiro, 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira (3) após passar mal em uma cirurgia cardíaca.

João Carreiro ficou famoso ao formar dupla com Capataz e era considerado como uma das vozes mais marcantes do sertanejo nacional.

A cirurgia era para colocar uma válvula no coração e corrigir um “sopro” no órgão, chamado tecnicamente de prolapso.

Durante o procedimento, o cantor passou mal e não reagiu. Foi tentada a reanimação, mas sem sucesso.

