O Parque Ecológico Municipal de Americana informa, com pesar, o óbito do macho de onça-pintada (Panthera onca), conhecido como Pantanal, ocorrido neste sábado, 2 de maio.

Pantanal tinha 21 anos de idade e estava sob os cuidados do Parque há mais de duas décadas. Nascido em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos, chegou ao Zoológico de Americana em setembro do mesmo ano, onde recebeu acompanhamento contínuo da equipe técnica ao longo de toda a sua vida.

Em 2025, o animal passou por procedimento de check-up geral e tratamento dentário. Já em fevereiro de 2026, foram observadas alterações comportamentais, o que motivou a realização de novos exames clínicos, que identificaram um quadro de comprometimento renal.

Desde então, Pantanal vinha sendo submetido a tratamento medicamentoso e monitoramento intensivo pela equipe técnica do Parque. Na última semana, houve agravamento do quadro clínico, com piora dos parâmetros renais, mesmo após a adoção de novas condutas de manejo e suporte veterinário.

Durante o feriado, o animal apresentou breve melhora no comportamento, porém voltou a apresentar apatia neste sábado, evoluindo a óbito.