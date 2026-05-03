+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Pantanal tinha 21 anos de idade e estava sob os cuidados do Parque há mais de duas décadas. Nascido em fevereiro de 2005 no Zoológico de São Carlos, chegou ao Zoológico de Americana em setembro do mesmo ano, onde recebeu acompanhamento contínuo da equipe técnica ao longo de toda a sua vida.
Em 2025, o animal passou por procedimento de check-up geral e tratamento dentário. Já em fevereiro de 2026, foram observadas alterações comportamentais, o que motivou a realização de novos exames clínicos, que identificaram um quadro de comprometimento renal.
Desde então, Pantanal vinha sendo submetido a tratamento medicamentoso e monitoramento intensivo pela equipe técnica do Parque. Na última semana, houve agravamento do quadro clínico, com piora dos parâmetros renais, mesmo após a adoção de novas condutas de manejo e suporte veterinário.
Durante o feriado, o animal apresentou breve melhora no comportamento, porém voltou a apresentar apatia neste sábado, evoluindo a óbito.
A expectativa de vida de onça-pintada em cativeiro é de cerca de 20 anos,
especialmente sob cuidados técnicos contínuos, como os oferecidos pelo Parque. O histórico clínico de Pantanal é compatível com alterações degenerativas comuns em animais senis, incluindo comprometimentos renais.
A equipe do Parque Ecológico Municipal de Americana manifesta pesar pela perda e destaca que todos os esforços técnicos e veterinários foram adotados ao longo do acompanhamento do animal.
O Parque informa ainda que, em setembro de 2025, foram registrados outros dois óbitos de felinos do plantel, também associados a condições clínicas distintas e compatíveis com o histórico individual e faixa etária dos animais, sem evidência de correlação entre os casos.
Atualmente, o recinto destinado à espécie passa por reforma e adequações. O espaço está sendo preparado para receber um novo casal de onças-pardas, com previsão de chegada ainda neste mês de maio, como parte das ações contínuas de qualificação da estrutura e bem-estar animal.
Leia Mais notícias da cidade e região