Mortadella com pistache? Combinação inusitada

Mortadella com pistache- A culinária da Itália é mundialmente conhecida por

sua riqueza de sabores e ingredientes de alta qualidade, sendo a combinação de mortadella e pistache um exemplo intrigante dessa tradição gastronômica. Agora, essa inusitada parceria de ingredientes está se tornando uma tendência em todo o mundo, surpreendendo os paladares e deixando uma impressão duradoura.

Em Curitiba (PR), o Madá Pizza & Vinho inova seu cardápio a cada trimestre para surpreender os paladares mais exigentes. Sempre atento às tendências, ao feedback dos clientes e à introdução de novos sabores que destacam o melhor da cozinha italiana, o menu da trattoria acaba de ganhar a Pizza Pistacchio e Mortadela.

O preparo apresenta uma combinação de ingredientes cuidadosamente selecionados, incluindo molho pesto, mozzarella, straciatella, pistache e mortadella. A mortadela utilizada na criação é a Bologna Com Pistache Ceratti, que é produzida com carnes minuciosamente selecionadas e processada juntamente com lâminas de pistache.

“Enquanto a mortadella é um embutido clássico da cozinha italiana, o pistache adiciona uma textura crocante e um sabor levemente adocicado à equação. Essa combinação de texturas e sabores é o que torna a Pizza Pistacchio e Mortadella uma experiência gastronômica verdadeiramente excepcional”, conta Renan Vargas, sócio fundador do Madá Pizza & Vinho

Além da Pizza Pistacchio e Mortadela, outras novidades recém incluídas no cardápio da trattoria são a Lasanha com Ragu, receita tradicional italiana, que leva carne desfiada e molho genovese, e a sobremesa de banana ao forno.

