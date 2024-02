Motorista tem mal súbito no volante e sofre acidente

Uma motorista teve um mal súbito e sofreu um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana, nesta sexta-feira.

Segundo a Polícia Rodoviária, um Fiat/Uno transitava no sentido Americana x Santa Barbara d’Oeste quando, em dado momento, a condutora teve um mal súbito e perdeu o controle da direção, chocando-se na defensa metálica às margens do acostamento, parando na faixa 1 de rolamento, com a frente do veículo no contra fluxo.

No veículo estava somente a condutora, a princípio com ferimentos leves, socorrida para o Hospital Unimed, em Americana, pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

O teste de etilômetro ainda não foi realizado.

